Рабочая неделя петербуржцев начнётся со снега и метели

МЧС предупреждает, что местами ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду

Новая рабочая неделя принесёт снегопады и небольшие заморозки. В МЧС по Петербургу и Ленобласти предупреждают, что местами в двух регионах ожидаются порывы ветра до 20 метров в секунду.

В понедельник, 22 января, температура воздуха будет колебаться от -1 до -6 градусов. ночью же заморозки в основном затронут Ленинградскую область: на западе от -6 до -11, на востоке от -13 до -18 градусов по Цельсию. Атмосферное давление продолжит понижаться.

В ФГБУ "Северо-Западное УГМС" сообщили, что на территории Ленинградской области и Петербурга местами ожидается сильный снег, метель, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, поэтому жителей просят быть осторожнее, особенно на дорогах

Ранее Piter.TV сообщал, что высота снежного покрова в Петербурге достигла 45 сантиметров.

Фото: Piter.TV