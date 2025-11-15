На снегоплавильные пункты в Петербурге доставили уже 9,9 "кубов" снега

Коммунальные службы города готовы утилизировать до 100 тысяч кубометров снега в сутки.

Первый грузовик со снегом доставил 9,9 кубометров осадков на снегоплавильный пункт на Кушелевской дороге, ознаменовав официальное начало зимнего сезона для коммунальных служб Петербурга. Как сообщили в городском комитете по энергетике, с 15 октября к работе готовы 11 стационарных снегоплавильных пунктов и 7 снегоприёмных пунктов.

Общая производительность всех пунктов составляет более 100 тысяч кубометров снега в сутки, сообщили в Смольном. Они расположены практически в каждом районе города, что позволяет оперативно утилизировать снег и поддерживать чистоту на городских улицах. Городская система переработки снега функционирует в круглосуточном режиме. Снег, привезенный с улиц Петербурга, проходит процесс плавления, после чего вода поступает в городскую ливневую канализацию.

Ранее Piter.TV сообщал, что более 300 дорожников и 607 единиц техники убирают последствия первого снегопада в Петербурге.

Видео: Telegram / Правительство Санкт-Петербурга