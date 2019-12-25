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В Петербурге сформирована рабочая группа по вопросам загрязнения воздуха
Сегодня, 10:32
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В Петербурге сформирована рабочая группа по вопросам загрязнения воздуха

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Депутаты Северной столицы займутся проработкой Концепции охраны окружающей среды.

В петербургском ЗакСе определили состав рабочей группы по проблеме загрязнения воздуха. Об этом сообщил telegram-канал "Законодательное Собрание СПб".

Координатором группы выступает депутат Андрей Рябоконь. С ним будут работать Любовь Менделеева и Андрей Горшечников, а также парламентские эксперты комиссии по экологии и природопользованию, представители Регионального оператора по обращению с ТКО и ГУП "Водоканал Петербурга".

Участники новой организации займутся актуализацией  Концепцией охраны окружающей среды, а также примут меры по ликвидации нелегальных свалок и регулярной влажной уборке улиц города.

Ранее в "Петроэлектросбыте" попросили позаботиться об экологии и отказаться от квитанций.

Фото: Telegram / Законодательное собрание СПб 

Теги: загрязнение воздуха, закс спб, рабочая группа, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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