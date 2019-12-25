В Петербурге сформирована рабочая группа по вопросам загрязнения воздуха

В петербургском ЗакСе определили состав рабочей группы по проблеме загрязнения воздуха. Об этом сообщил telegram-канал "Законодательное Собрание СПб".
Координатором группы выступает депутат Андрей Рябоконь. С ним будут работать Любовь Менделеева и Андрей Горшечников, а также парламентские эксперты комиссии по экологии и природопользованию, представители Регионального оператора по обращению с ТКО и ГУП "Водоканал Петербурга".
Участники новой организации займутся актуализацией Концепцией охраны окружающей среды, а также примут меры по ликвидации нелегальных свалок и регулярной влажной уборке улиц города.
Ранее в "Петроэлектросбыте" попросили позаботиться об экологии и отказаться от квитанций.
Фото: Telegram / Законодательное собрание СПб
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