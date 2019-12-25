В Петербурге сформирована рабочая группа по вопросам загрязнения воздуха

Депутаты Северной столицы займутся проработкой Концепции охраны окружающей среды.

В петербургском ЗакСе определили состав рабочей группы по проблеме загрязнения воздуха. Об этом сообщил telegram-канал "Законодательное Собрание СПб".

Координатором группы выступает депутат Андрей Рябоконь. С ним будут работать Любовь Менделеева и Андрей Горшечников, а также парламентские эксперты комиссии по экологии и природопользованию, представители Регионального оператора по обращению с ТКО и ГУП "Водоканал Петербурга".

Участники новой организации займутся актуализацией Концепцией охраны окружающей среды, а также примут меры по ликвидации нелегальных свалок и регулярной влажной уборке улиц города.

Ранее в "Петроэлектросбыте" попросили позаботиться об экологии и отказаться от квитанций.

Фото: Telegram / Законодательное собрание СПб