В петербургском ЗакСе создадут рабочую группу по вопросам содержания питомцев

Парламентарии рассмотрят вопросы гуманного обращения с домашними животными, а также проблему безопасности и комфортного проживания граждан с четвероногими.

В парламенте Северной столицы создадут рабочую группу по вопросам содержания домашних животных. Соответствующие предложение в прошлом месяце внёс председатель комиссии по экологии и природопользованию Алексей Макаров. Об этом пишет издание "Вечерка".

По словам депутата, инициатива связана с расширением полномочий региональных властей в этой сфере:

Летом прошлого года в федеральный закон об ответственном обращении с животными были внесены изменения, которые наделили органы государственной власти субъектов федерации правом устанавливать дополнительные требования по содержанию домашних животных, в том числе их выгулу. В декабре прошлого года было принято решение, что данный вопрос будет решаться городскими законами. Для их подготовки и создаётся рабочая группа. Алексей Макаров, председатель комиссии по экологии и природопользованию

В ходе заседаний парламентарии рассмотрят вопросы гуманного обращения с домашними животными, а также проблему безопасности и комфортного проживания граждан с четвероногими. Также в ЗакСе отмечают, что группа будет рассматривать нередкие для города случаи причинения ущерба гражданам со стороны питомцев по вине их владельцев.

Судя по информации государственной ветеринарной службы Петербурга, на данный момент в городе числятся 300 тыс. домашних собак и около 1 млн кошек. При этом количество эпизодов жестокого обращения с животными по всей стране, за год возросло на 5,3%. Как подчеркнула кинолог Дарья Кузьменкова, даже в доказанных случаях жестокого обращения с животными дела редко доходят до суда. По мнению эксперта, что перед тем, как получить "разрешение" завести крупную собаку, её потенциальный хозяин должен пройти обучение и понять, сможет ли он содержать её.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге могут появиться Апарт-отели для специалистов из регионов страны.

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