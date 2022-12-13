В Петербурге могут появиться Апарт-отели для специалистов из регионов страны

На сегодняшний день дефицит рабочей силы с техническим образованием в городе превышает десять тысяч человек.

В Петербурге могут построить апарт-отели для высококвалифицированных рабочих и инженеров из других регионов. Это ответ на необходимость запуска льготной аренды жилья для работников оборонно-промышленного комплекса. Об этом 6 апреля пишет "Вечерка".

На сегодняшний день дефицит рабочей силы с техническим образованием в городе превышает десять тысяч человек. По мнению властей города, бюджетные апарт-отели могут решить проблему. В то же время это могло бы помочь строительным компаниям, так как часть квартир не востребованы даже при введении домов. Так можно решить две задачи – привлечь сотрудников и спасти от банкротства строительные компании, считают в правительстве.

Ранее на 20% сократился спрос на покупку жилья бизнес-класса в Петербурге. Объём нового предложения составил 218 тыс. "квадратов", что на треть (36%) меньше, чем было в 2021 году.

Фото: piter.tv

