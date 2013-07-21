РЖД запустят мультимодальный туристический маршрут на остров Валаам с 29 мая

Уже 29 мая ежедневные туристические маршруты на Валаам будет запущены из Петербурга, Москвы и Петрозаводска.

Холдинг "РЖД" запускает мультимодальный маршрут на остров Валаам с использованием скоростных судов "Метеоров". Об этом сообщила пресс-служба компании.

Уже 29 мая ежедневные туристические маршруты на Валаам будет запущены из Петербурга, Москвы и Петрозаводска. Пассажиры всё лето могут ездить на поездах дальнего следования и пригородных поездах, а также "Метеорах".

Расписание "Метеоров", курсирующих от Сортавалы до Валаама и обратно, состыкуют с графиком поездов.

При покупке билета по маршруту Петербург – Валаам будет оформляться единый проездной. Проезд на "Метеоре" в одну сторону стоит от 980 до 3900 рублей.

Летом между Петербургом и Москвой пустят дополнительные двухэтажные поезда.

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