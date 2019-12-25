Летом между Петербургом и Москвой пустят дополнительные двухэтажные поезда

Приобрести билеты и ознакомиться с расписанием можно во всех ж/д кассах и на сайте РЖД.

На летний период между Петербургом и Москвой запустят дополнительные двухэтажные поезда. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Из Петербурга в Москву и обратно дополнительные составы будут отправляться в вечернее и ночное время. Поезда начнут курсировать с 13 мая по 28 августа. Купить билеты и ознакомиться с расписанием можно во всех железнодорожных кассах и на сайте РЖД.

Уточняется, что все поезда проходят санитарную обработку, вагоны регулярно моют дезинфицирующими средствами. Все современные составы оборудованы специальными установками для обеззараживания воздуха.

Ранее мы писали, что летом между Финляндией и Россией могут запустить железнодорожное сообщение.

Фото: Piter.TV