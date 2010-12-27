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В парк "Рускеала" на новогодние праздники запустят дополнительные "Ласточки"
Сегодня, 17:14
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nastya960

В парк "Рускеала" на новогодние праздники запустят дополнительные "Ласточки"

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Дополнительные "Ласточки" будут отправляться  в 8:00 и 12:45.

РЖД запустят в новогодние праздники (2-7 декабря) дополнительные поезда "Ласточка" Санкт-Петербург – Рускеала. Об этом сообщила пресс-служба  компании.

Стоимость билетов фиксированная – от 399 рублей (в зависимости от класса обслуживания)". Дополнительные "Ласточки" будут отправляться  в 8:00 и 12:45 с Финляндского вокзала, в обратном направлении – в 18:50 и 23:55.

Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте РЖД. При покупке билетов туда-обратно стоимость обратного билета снижается на 20%.  

Петербург и Псков свяжут дополнительные ночные "Ласточки".

Фото: Piter.TV

Теги: ласточка, ржд, рускеала
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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