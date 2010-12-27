В парк "Рускеала" на новогодние праздники запустят дополнительные "Ласточки"

Дополнительные "Ласточки" будут отправляться в 8:00 и 12:45.

РЖД запустят в новогодние праздники (2-7 декабря) дополнительные поезда "Ласточка" Санкт-Петербург – Рускеала. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Стоимость билетов фиксированная – от 399 рублей (в зависимости от класса обслуживания)". Дополнительные "Ласточки" будут отправляться в 8:00 и 12:45 с Финляндского вокзала, в обратном направлении – в 18:50 и 23:55.

Купить билеты можно в кассах дальнего следования, на сайте РЖД. При покупке билетов туда-обратно стоимость обратного билета снижается на 20%.

Петербург и Псков свяжут дополнительные ночные "Ласточки".

Фото: Piter.TV