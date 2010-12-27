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Петербург и Псков свяжут дополнительные ночные "Ласточки"
Сегодня, 12:22
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IRINA_CHALKINA

Петербург и Псков свяжут дополнительные ночные "Ласточки"

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Дополнительные скоростные поезда запускают в связи со стабильно высоким пассажиропотоком на направлении.

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что между Северной столицей и Псковом запускают дополнительные "Ласточки". Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Изветсно, что дополнительные скоростные поезда пустят ночными рейсами. Отмечается, что "Ласточки" будут курсировать каждый день. Из города на Неве поезда будут уезжать в 23:30, а прибывать в Псков к трем часам ночи. 

Дополнительные скоростные поезда запускают в связи со стабильно высоким пассажиропотоком на направлении.

Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не разведут мосты.

Фото:pixabay

Теги: ласточки, новости спб, общество, ожд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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