Петербург и Псков свяжут дополнительные ночные "Ласточки"

В пятницу, 1 ноября, стало известно, что между Северной столицей и Псковом запускают дополнительные "Ласточки". Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.
Изветсно, что дополнительные скоростные поезда пустят ночными рейсами. Отмечается, что "Ласточки" будут курсировать каждый день. Из города на Неве поезда будут уезжать в 23:30, а прибывать в Псков к трем часам ночи.
Дополнительные скоростные поезда запускают в связи со стабильно высоким пассажиропотоком на направлении.
Ранее мы сообщали о том, что в ночь с 4 на 5 ноября в Петербурге не разведут мосты.
Фото:pixabay
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