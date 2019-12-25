Поезда назначены на 7, 14, 21, 28 августа в связи с увеличением пассажиропотока

В среду, 5 июля, стало известно о том, что РЖД запустит дополнительные "Сапсаны" между Москвой и Петербургом. Об этом сообщили в пресс-службе ОЖД.

Известно, что поезда пустят 7, 14, 21, 28 августа. Увеличение "Сапсанов" связано с возрастанием пассажиропотока. Отмечается, что дополнительный поезд № 763 будет отправится в 11:10, а прибудет в столицу в 14:56.

В ОЖД напомнили, что пассажирам необходимо носить в поездках маски и перчатки.

Ранее мы сообщали о том, что заполняемость гостиниц Петербурга к концу лета может достичь 50%.

Фото:Piter.TV