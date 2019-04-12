Стоимость размещения в номере снизилась на 25% и составляет в среднем 4 749 рублей за сутки.

В среду, 5 июля стало известно о том, что заполняемость гостиниц Петербурга к концу лета может достичь 50%. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на консалтинговую компанию Colliers International.

Благодаря наплыву туристов с регионов России отели заселены на 23-28%. Эксперты думают, что соответствующий показатель вырастет до 50%. Кроме того, стоимость размещения в номере снизилась на 25% и составляет в среднем 4 749 рублей за сутки.

Напомним, что петербургский гостиничный бизнес пострадал во время ограничительных мер из-за коронавируса.

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