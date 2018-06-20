По закону до 1 июля 2019 года все гостиницы России обязаны пройти квалификацию на соответствие своей "звездности".

В пятницу, 12 апреля, в Петербурге 26 гостиниц подтвердили свою "пятизвездочность". Об это сообщает пресс-центр Смольного.

Напомним, что по закону до 1 июля этого года все гостиницы России, где расположены более 50 комнат, должны пройти квалификацию на соответствие своей "звездности". В городе на Неве через эту процедуру успешно прошли все 1415 гостиниц.

Так, в петербурге числится 327 гостиниц с тремя звездами, 109 четырехзвездочных , 98 гостиниц в две звезды, 26 пятизвездочных гостиниц и 22 гостиницы с одной звездой. Помимо этого, в Северной столице 833 хостела, мини-отеля и апарт-отеля.

Стоит отметить, что отель, который откажется от проверки ждет запрет на предоставление услуг.

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