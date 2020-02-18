Презентовала новая концепция, сменившая вагоны-рестораны.

РЖД запустили в вагонах-бистро новую концепцию питания. По информации от пресс-службы российской компании, пилотный проект по замене вагонов-ресторанов уже начал работу. Специалисты отметили, что ранее все блюда готовились во время пути железнодорожного состава на кухне. Такая концепция не очень удобна.

В Telegram-канале Mash заметили, что зачастую у пассажиров не всегда без потерь донести кипяток до собственного купе, а ситуация с готовкой для целого поезда еще сложнее. Также выбор меню зависел в поездах от оператора-арендатора, которых по стране насчитывается 12.

Теперь готова еда будет храниться в стерильных контейнерах в вагонах-бистро. В РЖД заметили, что меню было обновлено, его разнообразили. Блюда соответствуют новейшим стандартам качества. В частности, предусмотрена варианты для вегетарианцев и детское меню. В списке значатся супы, салаты, горячее и десерты.

В России могут построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана.

Видео: Mash