В России могут построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана

Она будет проходить параллельно БАМу и Транссибу.

Компания "Эльгауголь" предложила построить железную дорогу от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана. Об этом глава РЖД Олег Белозеров заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.

Отмечается, что соответствующее предложение поступило от коллег РЖД, которые вывозят уголь, с условием, что им дадут возможность вывозить сырье. По словам Белозерова, данный проект не является продолжением Байкало-Амурской или Транссибирской магистралей, это будет "еще одной новой веткой выше".

Такая третья параллельная, в сторону Тихого океана, мы тоже этот вариант сейчас вместе с ними рассматриваем, будем предлагать дополнительно в правительство, чтобы расширить и эти мощности. Олег Белозеров, глава РЖД

Российский лидер согласился с такой инициативой и предложил заняться проектом, "если это целесообразно".

Ранее мы сообщали, что погрузка на сети РЖД выросла в июне текущего года боле чем на 10%. За прошедшие полгода почти все основные грузы увеличили рост. Речь идет про уголь, черные металлы, цемент, лес и прочее.

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