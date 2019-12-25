В России могут построить новую железную дорогу в сторону Тихого океана

Компания "Эльгауголь" предложила построить железную дорогу от Эльгинского месторождения в направлении Тихого океана. Об этом глава РЖД Олег Белозеров заявил в ходе совещания президента России Владимира Путина с членами правительства.
Отмечается, что соответствующее предложение поступило от коллег РЖД, которые вывозят уголь, с условием, что им дадут возможность вывозить сырье. По словам Белозерова, данный проект не является продолжением Байкало-Амурской или Транссибирской магистралей, это будет "еще одной новой веткой выше".
Такая третья параллельная, в сторону Тихого океана, мы тоже этот вариант сейчас вместе с ними рассматриваем, будем предлагать дополнительно в правительство, чтобы расширить и эти мощности.
Олег Белозеров, глава РЖД
Российский лидер согласился с такой инициативой и предложил заняться проектом, "если это целесообразно".
Ранее мы сообщали, что погрузка на сети РЖД выросла в июне текущего года боле чем на 10%. За прошедшие полгода почти все основные грузы увеличили рост. Речь идет про уголь, черные металлы, цемент, лес и прочее.
Фото: pixabay.com
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