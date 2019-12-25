В июне погрузка на сети РЖД выросла на 10,2%

По сравнению с июнем 2019 года рост составил 5,4%.

Погрузка на сети РЖД выросла на 10,2% в июне. Она составила 107 млн тонн. Об этом сообщается в Telegram-канале компании.

Отмечается, что если сравнивать с июнем 2019 года, то рост составил 5,4%. Так, за январь – июнь этого года было отправлено 632,7 млн тонн разных грузов. Причем за аналогичный период в 2020 году было отправлено на 4,6% меньше грузов.

За шесть месяцев почти все основные грузы увеличили рост. Речь идет про уголь, черные металлы, цемент, лес и так далее.

Ранее мы писали, что в России по итогам июля годовая инфляция может составить 6,4%. Такое прогноз был сделан основе опроса экономистов.

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