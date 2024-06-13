РЖД в 2024 году планируют достичь максимального объема перевозок пассажиров с 2009 года

Олег Белозеров рассказал о работе по пассажироперевозкам.

"Российские железные дороги" (РЖД) в 2024 году планируют достичь максимального объема пассажирских перевозок с 2009 года. Соответствующими статистическими данными с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным на рабочей встрече поделился глава РЖД Олег Белозеров. Специалист объяснил, что в период с января по май текущего года компания доставила до пунктов назначения свыше 490 миллионов человек. В текущем году РЖД открыли восемь новых пригородных маршрутов в семи субъектах страны.

В этом году идем на рекорд: достигнем максимального объема перевозок с 2009 года. И будем стараться перевыполнить этот план. Более 4,7 млн мы уже перевезли на Черноморское побережье, курорты Кавказа. Это прирост почти 8%. Олег Белозеров, глава РЖД

РЖД планируют перевезти более 2,3 тыс. участников СВО в 2024 году по пяти маршрутам.

Фото и видео: Правительство России