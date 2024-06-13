РЖД планируют перевезти более 2,3 тыс. участников СВО в 2024 году по пяти маршрутам

Олег Белозеров рассказал о бесплатном проезде для ветеранов ВОВ, бойцов СВО и жителей блокадного Ленинграда.

Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) в текущем году намерен перевезти более 2,3 тысяч участников специальной военной операции (СВО), а также членов их семей по пяти маршрутам. Соответствующими статистическими данными с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным на рабочей встрече поделился глава РЖД Олег Белозеров. Эксперт уточнил, что бесплатный проезд по железной дороге осуществляется для ветеранов и участников Великой Отечественной войны. По данной программе уже перевезено свыше двух тысяч человек. А в декабре 2023 года руководством компании принято решение о бесплатном проезде жителей блокадного Ленинграда.

Хотел бы особо отметить, что в этом году мы перевезем более 2,3 тыс. участников СВО и членов их семей - это "Города Великой Победы", "Малахит", "В Карелию", "Волжский вояж" и другие. Олег Белозеров, глава РЖД

Олег Белозеров уточнил, что по решению правительства страны в летний сезон с 50%-ой скидкой перевозятся школьники.

Мишустин назвал приоритетным для технологического суверенитета обновление парка составов.

Фото и видео: Правительство России