РЖД удвоили места в Сапсанах между Москвой и Петербургом на праздники

Дополнительные места в поездах Сапсан помогут россиянам комфортно ехать в ноябре.

"Российские железные дороги" (РЖД) увеличили количество мест в поездах "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом на ноябрьские праздники. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу холдинга.

Поезда с удвоенным количеством мест будут отправляться из Москвы 1 ноября — №778; 2 и 3 ноября — №780; 5 ноября — №760. Из Санкт-Петербурга увеличенные составы будут курсировать 1 ноября — №759; 2 и 3 ноября — №767; 4 ноября — №781.

В РЖД отметили, что билеты на праздники уже поступили в продажу. Решение об увеличении мест принято для пассажиров, которые не успели забронировать билеты заранее, чтобы обеспечить комфортные поездки между двумя городами.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток Сапсанов вырос на 46% с начала 2025 года.

Фото: Telegram/ Телеграмма РЖД