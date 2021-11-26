РЖД продали ФСК свою бывшую ремонтную базу в Петербурге

Начальная цена была 644 млн рублей.

Новым владельцем базы по ремонту путевых и дорожных машин в Невском районе стал девелопер ФСК. Он купил объект у "Российских железных дорог". Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на протокол торгов.

Структура ФСК – СЗ "ФСК "Северо-Запад-12" заплатила за площадку 1,3 млрд рублей. Отметим, что начальная цена была 644 млн рублей.

Речь идет о имущественном комплексе, состоящем из 21 объекта, включая здания, сооружения и железнодорожные пути, которые занимают площадь в 2,7 гектара на Дальневосточном проспекте. По условиям торгов, ФСК получает право субаренды этой территории.

ФСК — инвестиционно-строительная компания, которая специализируется на жилой и коммерческой недвижимости.

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