Участок земли РЖД выставят на торги за 520 млн рублей

Он пройдет в конце этого августа.

В ОАО "РЖД" планируют продать крупный участок земли во Фрунзенском районе. Объект появился на сайте Российского аукционного дома.

Стартовая цена лота - 520 млн рублей. Торги пройдут уже в конце этого лета.

На участке площадью 27,5 га находится 36 объектов недвижимого и движимого имущества. Среди них - железнодорожные пути, производственные и складские постройки, инженерная инфраструктура. Участок располагается по адресу Лиговский проспект, 240.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что онлайн-торги по продаже городского имущества принесли в бюджет Петербурга 29,5 млн рублей.

Фото: pixabay.com