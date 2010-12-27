Онлайн-торги по продаже городского имущества принесли в бюджет Петербурга 29,5 млн рублей

Следующий аукцион состоится 17-го июля.

В четверг, 11-го июля, в Петербурге прошли первые аукционы по продаже городских объектов нежилого фонда в формате онлайн. Они состоялись на электронной торговой площадке АО "Российский аукционный дом" (РАД). Об этом сообщила пресс-служба комитета имущественных отношений.

Всего в онлайн-торгах поучаствовали 14 претендентов. Самым востребованным объектом стало помещение на Рижском проспекте. Оно занимает 81,5 квадратных метров. Им заинтересовались пять участников, в результате чего стоимость увеличилась в 1,6 раз. Помещение продали за 6,6 млн рублей.

За 16,6 млн рублей отдали трехэтажное здание на Грузинской улице. Оно находится недалеко от станции метро "Волковская" и занимает 647 квадратных метров.

Также Павловску удалось выручить 4,6 млн рублей за одноэтажное здание торгово-сервисного назначения на территории парка "Мариенталь".

Нежилой сталинский дом у метро "Парк Победы" на Кузнецовской улице дом 15, литера А приобрели по начальной цене.

Всего по результатам онлайн-торгов бюджет города пополнился на 29,5 млн рублей.

В следующий раз аукцион пройдет 17-го июля. В качестве лотов на право аренды разыграют 8 объектов нежилого фонда.

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