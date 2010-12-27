РЖД: причина травмы в "Аллегро" – пассажирская невнимательность

Платформа или сами вагоны не могли стать основанием для неприятного случая.

Пресс-служба РЖД прокомментировала вчерашний инцидент с травмированной пассажиркой скорого поезда "Аллегро" на Финском вокзале. Сотрудники подтверждают, что женщина провалилась в зазор между вагоном и платформом и получила травму плеча. Её сразу же увезли на скорой в больницу. Также в РЖД исключают технические несовершенства платформы и подступов к вагонам, а вместе с этим и возможность назвать их причиной травмы пассажирки. По мнению организации, женщине стоило быть внимательнее и аккуратнее в транспорте.

Ранее мы публиковали мнение эксперта по этому случаю.

Фото: Piter.tv