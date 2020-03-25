В РЖД также изменят график следования некоторых составов по стране до конца мая.

Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) отменит ряд поездов по России. ФПК также изменит периодичность курсирования составов по стране из-за отсутствия спроса. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.

По данным сотрудников РЖД, перемены в графике движения связаны "со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Пассажирам предложат совершить поездки в те же или близкие даты на других поездах. Если клиентов такой вариант не устроит, то ФПК вернет им деньги за билеты в полной объеме. В РЖД напомнили, что отмена коснулась только тех поездов, у которых есть альтернатива на маршруте.

Сокращение или отмена поездов будет наблюдаться по направлениям с конца марта до конца мая. В список попадут составы, курсирующие из Москвы в Нижний Новгород, Петербург, из Екатеринбурга в Казань, Из Иркутска в Забайкальск, из Белгорода в Москву. Оперативные сведения об изменениях в расписании можно найти на официальном сайте РЖД.

РЖД согласовали спецпоезд для вывоза россиян с Украины.