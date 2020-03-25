Федеральная пассажирская компания ("дочка" РЖД) отменит ряд поездов по России. ФПК также изменит периодичность курсирования составов по стране из-за отсутствия спроса. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
По данным сотрудников РЖД, перемены в графике движения связаны "со снижением пассажиропотока из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Пассажирам предложат совершить поездки в те же или близкие даты на других поездах. Если клиентов такой вариант не устроит, то ФПК вернет им деньги за билеты в полной объеме. В РЖД напомнили, что отмена коснулась только тех поездов, у которых есть альтернатива на маршруте.
Сокращение или отмена поездов будет наблюдаться по направлениям с конца марта до конца мая. В список попадут составы, курсирующие из Москвы в Нижний Новгород, Петербург, из Екатеринбурга в Казань, Из Иркутска в Забайкальск, из Белгорода в Москву. Оперативные сведения об изменениях в расписании можно найти на официальном сайте РЖД.
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