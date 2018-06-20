В купейных вагонах РЖД появятся холодильник и душ

Презентация нового вагона состоится в Москве на Рижском вокзале.

На Рижском вокзале в Москве состоится презентация купейного вагона РЖД. Теперь в них появятся душевые кабины, сейфы, микроволновки и холодильники. Об этом сообщает РИА Новости.

Сейфы будут иметь электронный замок и находиться за подголовником нижнего сиденья. В купе будут и розетки, а также кондиционеры, температуру которых будут устанавливать сами пассажиры. Также можно самостоятельно открывать окна, даже в коридоре.

Душевые комнаты расположатся в туалетной комнате. В коридорах появится пурифайер для воды, вендинговый автомат, холодильник и микроволновка.

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Видео: Piter.TV; YouTube