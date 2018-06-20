Изменения связаны с праздниками в указанный период.

В пятницу, 19 апреля, стало известно о том, что на майских праздниках петербургская "Ласточка" будет ходить дальше Сортавалы. Соответствующее сообщение размещено на сайте РЖД.

Так, состав № 821 стартует от станции Петербург 1, 2, 4 и 5 мая, а также ежедневно с 9 по 12 мая включительно в 6:51. А в Суоярви поезд прибудет в 13:20. Пассажиры минуют такие населенные пункты, как Выборг, Каменногорск, Элисенваара, Яккима, Сортавала, Маткаселькя, Янисъярви, Леппясюрья, Райконкоски, Лоймола, Пийтсиеки.

Отметим, что электричка № 822 тоже будет курсировать в майские праздники, но отправление назначено на 15:40 из Северной столицы. А финиширует состав в 22:43. Остановки будут делать на таких станциях, как Пийтсиеки, Лоймола, Райконкоски, Леппясюрья, Янисъярви, Маткаселькя, Сортавала, Яккима, Элисенваара, Каменногорск, Выборг, Удельная.

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