Работы завершат к 1 августа 2019 года.

Пулково переключит стоки из канала Новый в систему канализации. Соответствующая информация размещена сообщается на сайте аэропорта.

Приостановление ВВСС водопользования каналом Новый обеспечит возможность очистки реки Новой. Оператор аэропорта Пулково разрабатывает совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга план мероприятий по улучшению состояния водного объекта сказано в сообщении

Так, компании необходимо совершить прокладку трубопровода и установить дополнительную насосную станцию. Работы завершат к 1 августа 2019 года.

Отметим, что подобные меры аэропорту пришлось принять после того, как выяснилось, что Пулково своими стоками с противообледенительной жидкостью загрязнил реку Новая.

Ранее мы сообщали о том, что Участковый ради выполнения плана "напоил" и оштрафовал двух петербуржцев

Фото: visit-petersburg.ru