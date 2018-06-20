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Пулково переключит стоки из канала Новый в систему канализации
Сегодня, 19:08
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Пулково переключит стоки из канала Новый в систему канализации

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Работы завершат к 1 августа 2019 года. 

Пулково переключит стоки из канала Новый в систему канализации. Соответствующая информация размещена  сообщается на сайте аэропорта.

Приостановление ВВСС водопользования каналом Новый обеспечит возможность очистки реки Новой. Оператор аэропорта Пулково разрабатывает совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга план мероприятий по улучшению состояния водного объекта

сказано в сообщении

Так, компании необходимо совершить прокладку трубопровода и установить дополнительную насосную станцию. Работы завершат к 1 августа 2019 года.

Отметим, что подобные меры аэропорту пришлось принять после того, как выяснилось, что Пулково своими стоками с противообледенительной жидкостью загрязнил реку Новая.

Ранее мы сообщали о том, что Участковый ради выполнения плана "напоил" и оштрафовал двух петербуржцев

Фото: visit-petersburg.ru

 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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