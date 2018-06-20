Участковый ради выполнения плана "напоил" и оштрафовал двух петербуржцев

Мужчина выписал штрафы за состояние алкогольного опьянения в общественном месте.

В Петербурге состоялось судебное заседание, в ходе которого рассматривали дело бывшего сотрудника полиции, участкового Евгения М. Мужчину признали виновными в подлоге. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

По версии следствия, в июне 2018 года мужчина решил завысить показатели в статистике по выполнению плана и приписал двум людям административное правонарушение, которое они не делали. Участковый выписал штрафы за нахождение в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие выяснило, что "нарушители" не могли совершить это правонарушение. В это время один из них находился в месте лишения свободы, а другой — у себя дома.

Подсудимый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном. Судья назначил ему наказание в виде исправительных работ сроком на полтора года с удержанием 20 % заработка в пользу государства. Также его лишили права занимать должности на государственной службе на два года.

Ранее мы писали, что в Петербурге осудили мужчину, который застрелил родного брата.

Фото: Piter.TV