В Махачкале арестовали ректора вуза по делу о мошенничестве и подлоге

Суд в Махачкале отправил в СИЗО ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.
По версии следствия, с 2015 по 2018 год обвиняемый в составе ОПГ, в которую входили должностные лица высшего учебного заведения, похитил деньги, выделенные из федерального бюджета на стипендии студентам, а также премии и зарплату сотрудникам. При этом вносились ложные сведения в соответствующие ведомости.
В результате преступных действий участники организованной группы похитили денежные средства, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 миллионов рублей.
из сообщения СУ СКР по Дагестану
Суракатова отправили в следственный изолятор до 4 марта.
Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на магазин в подмосковной Истре.
Фото: ВКонтакте / Дагестанский государственный технический университет
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