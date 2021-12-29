В Махачкале арестовали ректора вуза по делу о мошенничестве и подлоге

Нурмагомеда Суракатова отправили в следственный изолятор до 4 марта.

Суд в Махачкале отправил в СИЗО ректора Дагестанского государственного технического университета Нурмагомеда Суракатова. Его обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Республике Дагестан.

По версии следствия, с 2015 по 2018 год обвиняемый в составе ОПГ, в которую входили должностные лица высшего учебного заведения, похитил деньги, выделенные из федерального бюджета на стипендии студентам, а также премии и зарплату сотрудникам. При этом вносились ложные сведения в соответствующие ведомости.

В результате преступных действий участники организованной группы похитили денежные средства, выделенные вузу из федерального бюджета, на общую сумму более 90 миллионов рублей. из сообщения СУ СКР по Дагестану

Суракатова отправили в следственный изолятор до 4 марта.

Ранее полицейские задержали подозреваемых в нападении на магазин в подмосковной Истре.

Фото: ВКонтакте / Дагестанский государственный технический университет