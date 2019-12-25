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Некоторые кассы на железнодорожных станциях не будут работать до 5 апреля
Сегодня, 22:37
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nadezhda_sib

Некоторые кассы на железнодорожных станциях не будут работать до 5 апреля

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В этом случае билет можно купить у контроллера.

 

В "РЖД" предупредили об изменении режима работы некоторых билетных касс и турникетов с 1 по 5 апреля. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Из-за изменения расписания пригородных поездов на этот период, также изменился режим работы касс на некоторых станциях и остановках. Приобрести билеты на станциях Воздухоплавательный Парк, Сусанино, Дачное, Университетская, Прибытково, Громово, Тосно-2, Парголово (со 2 апреля) и Жихарево (со 2 апреля) не получится.

В этом случае билет можно будет приобрести у кассира-контролела, при этом сбор за это не будет взиматься. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что билеты на поезда дальнего следования теперь будут продавать за 45 суток до отправления. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

 

Теги: билет, ржд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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