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Билеты на поезда дальнего следования теперь будут продавать за 45 суток до отправления
Вчера, 22:30
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nadezhda_sib

Билеты на поезда дальнего следования теперь будут продавать за 45 суток до отправления

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Ранее это можно было сделать за 90 дней до отправления.

В "РЖД" приняли решение уменьшить глубину продажи билетов на поезда дальнего следования, отправляющиеся с 29 июня 2020 года. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

На это повлиял сниженный пассажиропоток и увеличение количества возвращаемых билетов: на данный момент пассажиры не могут планировать свои путешествия. 

Теперь оформить проездные документы можно не позднее 45 суток до даты отправления поезда.

В пресс-службе пообещали, что "РЖД" вернется к прежним условиям продаже билетов по возвращении к стабильной эпидемиологической ситуации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что с 30 марта Россия закрыла границы.

Фото: Pixabay

 

Теги: билеты, поезд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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