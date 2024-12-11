Задача выполнена на СВО "Западом".

Российские расчеты 220-миллиметровых реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" уничтожили скопление бронированной техники и живой силы Вооруженных сил Украины. Соответствующей информацией поделились сотрудники пресс-службы министерства по обороне страны через социальные сети. В профильном ведомстве уточнили, что боевая задача выполнена силами артиллерийского соединения "Западной" группировки войск в ходе проведения специальной военной операции. Известно, что бойцы работали на одном из направлений СВО. Дополнительно военнослужащие ликвидировали в результате возгорания склад ВСУ со снарядами.

После получения координат целей от военнослужащих беспилотной авиации и данных разведки расчеты боевых машин прибыли на огневые позиции, произвели развертывание и нанесли ракетный удар реактивными снарядами по противнику. пресс-служба Минобороны РФ

По итогу стрельбы расчеты РСЗО "Ураган" сменили позиции для того, чтобы избежать ответного огня со стороны армии противника. Российские расчетыв в круглосуточном режиме выполняют задачи по поражению артиллерийских батарей, бронетехники, мотопехотных и танковых подразделений ВСУ, размещенные в местах сосредоточения и на марше, а также указания командования по разрушению пунктов управления, опорных пунктов, узлов связи, складов боеприпасов и прочего.

Минобороны показало кадры поражения машин ВСУ FPV-дроном в Курской области.

Фото и видео: Минобороны России