РСТ: обильные ливни в Пекине не повлияли на поездки россиян в Китай

Некоторые из российских туристов находятся в других провинциях Китая.

Обильные ливни в Пекине не повлияли на поездки россиян в Китай. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на Российский союз туриндустрии.

Отмечается, что данных о пострадавших от ливней в Пекине российских туристах не получали. На работу пекинских аэропортов ливни не повлияли. Кроме того, сейчас город живет обычной жизнью, а забронированные туры никто не отменял. Некоторые из российских туристов находятся в других провинциях Китая.

Ранее в ГД потребовали сократить сроки возврата денег за авиабилеты с 10 до 1–2 дней.

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