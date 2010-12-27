РПЛ не будет переносить матч "Зенита" из-за концерта Rammstein

У чемпиона России и его соперника есть весомые причины для переноса.

РПЛ отказали "Зениту" в просьбе перенести матч против "Кроснадара", который по расписанию пройдет через два дня после концерта Rammstein. Об этом сообщает Sport24.ru.

Согласно предварительному расписанию РПЛ встреча между клубами назначена на 4 августа. Двумя днями ранее на "Газпром-арене" ожидается аншлаговый концерт группы Rammstein. В связи с этим руководство "Зенита" попросило больше времени на приведение стадиона в порядок. "Краснодар" также был заинтересован в изменении даты, так как 6–7 августа команде предстоит провести в рамках квалификации Лиги чемпионов. Матч вероятнее всего пройдет на выезде, и клуб хотел получить больше времени на подготовку к еврокубковой игре.

РПЛ просьбу клубов проигнорировало. Игры чемпионата России будут сыграны по расписанию.

Ранее мы писали, что "Зениту" вручили награду за рекордную посещаемость футбольных матчей.

Фото: ВКонтакте/Алексей Новиков