  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
"Зениту" вручили награду за рекордную посещаемость футбольных матчей
Сегодня, 22:59
71
EvaRaskol

"Зениту" вручили награду за рекордную посещаемость футбольных матчей

0 0

Церемония прошла на ПМЭФ.

В последний день работы Петербургского экономического форума футбольный клуб "Зенит" получил приз за рекордную посещаемость матчей. Награду вручил коммерческий директор Российской Премьер-Лиги Павел Суворов.

В этом сезоне игры сине-бело-голубых посмотрели более 4 млн человек, из которых 1,3 млн болельщиков составили петербуржцы. Кроме того, 1,1 млн человек побывали на "Газпром Арене", а еще порядка 200 тысяч участвовали в других мероприятиях футбольного клуба. Все это и сделало "Зенит" абсолютным чемпионом.

Фото: fc-zenit.ru

Теги: зенит, награда, пмэф, футбол
Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии