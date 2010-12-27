"Зениту" вручили награду за рекордную посещаемость футбольных матчей

Церемония прошла на ПМЭФ.

В последний день работы Петербургского экономического форума футбольный клуб "Зенит" получил приз за рекордную посещаемость матчей. Награду вручил коммерческий директор Российской Премьер-Лиги Павел Суворов.

В этом сезоне игры сине-бело-голубых посмотрели более 4 млн человек, из которых 1,3 млн болельщиков составили петербуржцы. Кроме того, 1,1 млн человек побывали на "Газпром Арене", а еще порядка 200 тысяч участвовали в других мероприятиях футбольного клуба. Все это и сделало "Зенит" абсолютным чемпионом.

Фото: fc-zenit.ru