  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
РПЦ просит у КИО передать объект культурного наследия на Обводном канале
Сегодня, 13:47
140
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

РПЦ просит у КИО передать объект культурного наследия на Обводном канале

0 0

Речь идёт о построенном в средине XIX века "Жилом доме Александро-Невского Антониевского духовного училища".

Петербургская Духовная Академия Русской православной церкви направила в комитет имущественных отношений (КИО) города просьбу о безвозмездной передаче дома №9 к2 на набережной Обводного канала у Митрополичьего сада. Информация размещена на сайте ведомства. 

Речь идёт о "Жилом доме Александро-Невского Антониевского духовного училища". Построенный в 1868 году дом признан объектом культурного наследия. РПЦ претендует на него  в рамках закона о церковной реституции

Известно, что дом используется под нужды духовной академии, однако она не является её собственником. Просьба о передаче одобрена главой РПЦ патриархом Кириллом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предлагают изменить нормативную базу по капремонту исторических зданий.

Фото: Citywalls.ru (Андрей Агафонов)

Теги: обводный канал, объект культурного наследия, рпц, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии