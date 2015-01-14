РПЦ просит у КИО передать объект культурного наследия на Обводном канале

Речь идёт о построенном в средине XIX века "Жилом доме Александро-Невского Антониевского духовного училища".

Петербургская Духовная Академия Русской православной церкви направила в комитет имущественных отношений (КИО) города просьбу о безвозмездной передаче дома №9 к2 на набережной Обводного канала у Митрополичьего сада. Информация размещена на сайте ведомства.

Речь идёт о "Жилом доме Александро-Невского Антониевского духовного училища". Построенный в 1868 году дом признан объектом культурного наследия. РПЦ претендует на него в рамках закона о церковной реституции

Известно, что дом используется под нужды духовной академии, однако она не является её собственником. Просьба о передаче одобрена главой РПЦ патриархом Кириллом.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге предлагают изменить нормативную базу по капремонту исторических зданий.

Фото: Citywalls.ru (Андрей Агафонов)