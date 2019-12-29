В крупных православных храмах начали устанавливать видеокамеры

В алтарях и местах проповеди камер не будет.

РПЦ начала устанавливать камеры видеонаблюдения в храмах, вместимостью от 500 человек. Об этом 25 февраля сообщил "Интерфакс" со ссылкой на игумению Ксению.

Камеры будут появляться в храмовых пространствах в зависимости от внутренних установлений церкви, в алтарях и местах проведения исповеди наблюдение вестись не будет. Игумения отметила, что во многих храмах камеры давно устанавливают, чтобы предотвращать хищения церковного имущества и личных вещей посетителей. В местах, где разместить камеры не позволяют церковные правила, будут проходить постоянные обходы.

Ранее в РПЦ объяснили необходимость освящения оружия массового поражения.