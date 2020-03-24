Если такое решение будет принято, то архиереи проработают вопрос с главами субъектов России.

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса. Оно содержится в письме митрополита Воскресенского Дионисия, он же является управляющим делами Московской патриархии.

В сообщении сказано, что посещение храмов ограничат, когда правительство закроет ТЦ, рестораны. А также остановит общественный транспорт.

Если такое решение будет принято, то архиереи проработают вопрос с главами субъектов России.

Ранее патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на божью милость.

Видео: Youtube/Синодальный отдел по монастырям и монашеству