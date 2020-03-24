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РПЦ может ограничить доступ в храмы

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Если такое решение будет принято, то архиереи проработают вопрос с главами субъектов России.

РПЦ может ограничить доступ в храмы. В Русской православной церкви назвали условие для закрытия церквей из-за пандемии коронавируса. Оно содержится в письме митрополита Воскресенского Дионисия, он же является управляющим делами Московской патриархии.

В сообщении сказано, что посещение храмов ограничат, когда правительство закроет ТЦ, рестораны. А также остановит общественный транспорт.

Если такое решение будет принято, то архиереи проработают вопрос с главами субъектов России.

Ранее патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на божью милость.

Видео: Youtube/Синодальный отдел по монастырям и монашеству

Теги: коронавирус, пандемия, рпц, храмы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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