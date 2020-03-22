Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на божью милость

Глава РПЦ выступил с заявлением к верующим после воскресного богослужения.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих посмотреть на пандемию коронавируса как на "божью милость", испытание, направленное нашей технологически оснащенной цивилизации. Такое заявление глава РПЦ сделал после богослужения в храме Святого Игоря Черниговского в подмосковном Переделкино.

Патриарх обратился к верующим и предложил посмотреть на пандемию сквозь "призму духовных знаний" и напомнил, что необходимо соблюдать правила гигиены и медицинские рекомендации в рамках поведения в эпоху пандемии коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса. Текст новых молитв будет на старославянском языке.

Видео: Youtube/russianchurch