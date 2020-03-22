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Патриарх Кирилл предложил смотреть на коронавирус как на божью милость

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Глава РПЦ выступил с заявлением к верующим после воскресного богослужения.

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл призвал верующих посмотреть на пандемию коронавируса как на "божью милость", испытание, направленное нашей технологически оснащенной цивилизации. Такое заявление глава РПЦ сделал после богослужения в храме Святого Игоря Черниговского в подмосковном Переделкино.

Патриарх обратился к верующим и предложил посмотреть на пандемию сквозь "призму духовных знаний" и напомнил, что необходимо соблюдать правила гигиены и медицинские рекомендации в рамках поведения в эпоху пандемии коронавируса. 

Ранее мы сообщали о том, что патриарх Кирилл утвердил молитвы против коронавируса. Текст новых молитв будет на старославянском языке.

Видео: Youtube/russianchurch

Теги: коронавирус, патриарх кирилл, рпц
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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