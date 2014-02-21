Роспотребнадзор подал в суд на частный детсад на Беринга из-за антисанитарии и питания детей

На данный момент детский сад продолжает свою работу.

Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подало в суд на частный детский сад из-за антисанитарии и плохих условий содержания детей, передает читательница портала 78.ru.

Как утверждает женщина, её четырёхлетний сын порядка пяти месяцев ходил в частный детсад на улице Беринга. Женщина рассказала, что каждый месяц платила 50 тыс. рублей и ещё 30 тыс.рублей ежегодного взноса за каждого воспитанника. Однако после проверки Роспотребнадзора выяснилось, что у детского сада имеются многочисленные нарушения, а детей плохо кормили и не давали спать.

Женщина утверждает, что в детском саду отсутствовало обещанное пятиразовое питание, а сама еда была некачественной. В связи с чем дети были голодными.

Пища готовилась со всяческими нарушениями в условиях полной антисанитарии прямо в саду, меню было составлено с несоблюдением норм кормления. рассказала читательница.

На данный момент Роспотребнадзор обратился в Василеостровский в суд с просьбой закрыть данного частное заведение. В федеральную службу женщина позвонила сама и рассказала о жалобах ребенка на голод. Однако сотрудники Роспотребнадзора недоумевали, как можно так халатно относится к судьбе своего ребенка.

Мне там чётко дали понять, что историю с питанием детей замнут и сад продолжит работать в прежнем режиме. Хочу добавить, что при детальном изучении договора юристом отмечено много "хитростей", в том числе полное отсутствие упоминания о питании детей в саду рассказала женщина.

Как утверждает женщина, сына она забрала домой, а учреждение продолжает свою работу и имеет несколько филиалов по Петербургу. Она отметила, что с информацией по делу можно ознакомиться на сайте районного суда.

Ранее мы писали, что за 2020 год город выкупил 12 детских садов в восьми районах Петербурга.

Фото: pixabay