Сегодня стало известно об окончании ремонта детсада в Курортном районе Северной столицы.

За 2020 год город выкупил 12 детских садов в восьми районах Петербурга. Об этом 13 сообщили в пресс-службе правительства Северной столицы. Такую информацию привел губернатор города Александр Беглов, посещая детский сад № 25 в новом микрорайоне Сестрорецка.

За минувший год в рамках Адресной инвестиционной программы городские власти выкупили 12 детских садов в Курортном, Красносельском, Приморском, Выборгском, Московском, Петроградском, Петродворцовом и Пушкинском районах Петербурга. Подсчитано, что их будут посещать 1,5 тысячи детей.

В 2021 году на выкуп детских садов и других социальных объектов в городском бюджете предусмотрено 8 млрд рублей.

Отдельно отмечается, что в 2020 году застройщики безвозмездно передали городу еще восемь детских садов.

Губернатор города посетил детский сад № 25 Курортного района на улице Николая Соколова, где появилась новая площадка. Теперь сад посещают 150 детей в возрасте до 7 лет. Микрорайон, в котором находится детский сад, расположен обособленно, государственных дошкольных учреждений поблизости ранее не было, сообщают власти. Город выкупил частный детский сад.

За 2,5 месяца выполнен косметический ремонт, приведена в порядок электрика, закуплено оборудование для физкультурного зала и бассейна, мебель и техника. В текущем году ремонт пройдут цоколь и кровля, а через год запланировано благоустройство территории, оборудование прогулочных и спортивных площадок.

В поселке Песочный появится парковка на 600 мест. Она расположится около трех крупных медицинских центров.

Фото: Piter.tv