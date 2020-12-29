В Песочном около медицинских центров появится парковка на 600 мест

На данный момент водители вынуждены оставлять свои авто на проезжей части.

В поселке Песочный появится парковка на 600 мест. Она расположится около трех крупных медицинских центров. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда Курортного района.

Речь идет о центре онкологии им. Петрова, центре радиологии им. академика Гранова и центре специализированных видов медицинской помощи, которые ежедневно посещают сотни пациентов. На данный момент дела с парковкой обстоят неудовлетворительно.

Во время визита Беглов поручил расширить Ленинградскую улицу. По его словам, дорога не справляется с потоком транспорта.

Ранее ЗакС попросил губернатора не открывать платную парковку на Маршала Жукова.

Фото: "Пул78" / Telegram