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В Песочном около медицинских центров появится парковка на 600 мест
Сегодня, 13:56
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nadezhda_sib

В Песочном около медицинских центров появится парковка на 600 мест

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На данный момент водители вынуждены оставлять свои авто на проезжей части.

В поселке Песочный появится парковка на 600 мест. Она расположится около трех крупных медицинских центров. Об этом заявил губернатор Александр Беглов во время рабочего объезда Курортного района.

Речь идет о центре онкологии им. Петрова, центре радиологии им. академика Гранова и центре специализированных видов медицинской помощи, которые ежедневно посещают сотни пациентов. На данный момент дела с парковкой обстоят неудовлетворительно. 

Во время визита Беглов поручил расширить Ленинградскую улицу. По его словам, дорога не справляется с потоком транспорта. 

Ранее ЗакС попросил губернатора не открывать платную парковку на Маршала Жукова. 

Фото: "Пул78" / Telegram 

Теги: парковка, песочное
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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