ЗакС попросил губернатора не открывать платную парковку на Маршала Жукова

Ранее к депутатам поступило обращение местных жителей с 161 подписью.

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Денис Четырбок и Алексей Цивилёв попросили губернатора не открывать платную парковку в Кировском районе. Они обратились с депутатским запросом к градоначальнику, его поддержали остальные парламентарии. Первое заседание в Мариинском дворце в этом году проходит сегодня, 13 января.

Речь идет об участке у дома №30/2 по проспекту Маршала Жукова. На данный момент там можно оставить машину бесплатно.

Недавно депутаты узнали о том, что городской комитет по контролю за имуществом заключил с одним гаражно-стояночным кооперативом договор аренды. По договору земельный участок будет использоваться под парковку для автотранспортов членов этой организации, сообщил Денис Четырбок.

Авторы запроса отмечают, что организовать в квартале еще какие-либо дополнительные парковочные места будет очень сложно. При этом местные жители должны где-то парковать свои машины. В связи с этим парламентарии просят губернатора провести проверку и принять решение о расторжении договора между КИО и организацией.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в 2021 году в Петербурге может появиться новая перехватывающая парковка.

Фото: Piter.TV