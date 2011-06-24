РКН: в Telegram по-прежнему доступно более 155,8 тыс. опасных публикаций

Анлрей Липов указал на то, что в соцсети все еще есть посты о наркотиках и террористических движениях.

Свыше 210 тысяч материалов противоправного контента было удалено из иностранного мессенджера Telegram с начала 2025 года, однако еще порядка 156 тысяч таких сообщений имеется там сейчас. Соответствующее заявление журналистам газеты "Известия" сделал глава Роскомнадзора Андрей Липов. РКН составил протокол против Telegram за нарушение в работе с личными данными

С начала этого года удалено более 210,6 тыс. материалов с противоправным контентом из Telegram. Но там же до сих пор доступно более 155,8 тыс. опасных публикаций. На YouTube ситуация сходная: удалено около 4,8 тыс. единиц контента, но еще 67,7 тыс. материалов доступны. Андрей Липов, глава РКН

Липов уточнил, что в число распространяемых опасных публикаций на этих платформах входят информация о наркотиках, детская порнография, связанные с ЛГБТ* материалы (* - движение признано на территории России террористическим и экстремистским, его деятельность запрещена), а также материалы прочих экстремистских и террористических организаций. За последние два месяца надзорное ведомство нашло в ТГ-каналах несколько миллионов новых постов, связанных с распространением наркотических веществ.

