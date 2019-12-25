РКН намерен ограничить работу шести VPN-сервисов в России

Среди них Tachyon VPN и PrivateTunnel.

Роскомнадзор заявил о намерении ограничить работу еще шести VPN-сервисов. Это следует из обращения к компаниям, опубликованного на официальном сайте российского ведомства.

Речь идет о сервисах Betternet, Lantern, X-VPN, Cloudflare WARP, а также о Tachyon VPN и PrivateTunnel.

В соответствии с требованиями регламента реагирования информируем о планируемом введении централизованного управления в отношении средств обхода ограничения запрещенной в силу закона информации. из сообщения РКН

Напомним, в начале сентября 2021 года Роскомнадзор ограничил работу на территории России нескольких VPN-сервисов – Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN и IPVanish VPN. По мнению ведомства, обход блокировок формирует условия для распространения экстремизма и наркотических веществ, детской порнографии, склонении к суициду и другой незаконной деятельности.

Ранее Роскомнадзор опубликовал список зарубежных интернет-компаний, которые обязаны открыть представительства на территории РФ.

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