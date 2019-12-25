  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
РКН: Google и 12 компаний должны открыть представительства в РФ к 1 января
Сегодня, 9:09
114
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

РКН: Google и 12 компаний должны открыть представительства в РФ к 1 января

0 0

Также IТ-компании обязали выполнить ряд требований, среди которых регистрация личного кабинета на сайте ведомства.

Роскомнадзор опубликовал список зарубежных интернет-компаний, которые обязаны открыть представительства на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в перечень вошли 13 компаний, компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. В их числе – Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, а также Twitter, Discord и Viber.

Они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора <…>, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости.

из заявления РКН

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства на территории РФ. Он вступает в силу с 1 января 2022 года. Речь идет о площадках, которые ежесуточно посещают более полумиллиона российских интернет-пользователей. 

Если установленные требования не будут выполнены, компаниям могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные. Кроме того, предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

Ранее компактный Google Pixel 6a показали на рендерах.

Фото: pixabay.com

Теги: закон о приземлении, роскомнадзор
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии