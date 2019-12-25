РКН: Google и 12 компаний должны открыть представительства в РФ к 1 января

Также IТ-компании обязали выполнить ряд требований, среди которых регистрация личного кабинета на сайте ведомства.

Роскомнадзор опубликовал список зарубежных интернет-компаний, которые обязаны открыть представительства на территории РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в перечень вошли 13 компаний, компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами. В их числе – Google, TikTok, Zoom, Apple, Spotify, Twitch, Meta Platforms, Telegram, Pinterest, Likeme Pte.Ltd, а также Twitter, Discord и Viber.

Они должны разместить на своем сайте электронную форму обратной связи с российскими пользователями, зарегистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора <…>, установить на информационном ресурсе рекомендованный счетчик посещаемости. из заявления РКН

Напомним, 1 июля президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает иностранных IT-гигантов открывать филиалы или представительства на территории РФ. Он вступает в силу с 1 января 2022 года. Речь идет о площадках, которые ежесуточно посещают более полумиллиона российских интернет-пользователей.

Если установленные требования не будут выполнены, компаниям могут запретить распространять рекламу, а также собирать персональные данные. Кроме того, предусматривается возможность частичной или полной блокировки ресурса-нарушителя.

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