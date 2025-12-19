Кроме того, Минобороны России проинформировало о серии целевых ударов по инфраструктуре военного назначения Украины.

ВС РФ установили контроль над селом Грабовское в Сумской области, сообщили в Министерстве обороны РФ.

Министерство уточняет, что освобождение населённого пункта стало возможным благодаря действиям подразделений группы войск "Север". Руководство МО подчёркивает, что эта группировка активно продвигается вперёд, вытесняя противников из населённых пунктов и укреплённых точек, разрушая вражеские силы, заполучая трофеи и проводя массовые аресты бойцов украинских формирований.

Кроме того, Минобороны России проинформировало о серии целевых ударов по инфраструктуре военного назначения Украины. Авиация, беспилотники, ракетные комплексы и артиллерийские части нанесли повреждения предприятиям оборонной промышленности, инфраструктурам аэропортов, производственным цехам беспилотников дальнего радиуса действия, центрам подготовки операторов беспилотных аппаратов, местам размещения временных лагерей украинских соединений и иностранных контрактников в 148 пунктах.

Посредством зенитно-ракетных установок уничтожены три управляемых авиационных боеприпаса, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS американского производства, а также уничтожено 356 беспилотных воздушных судов самолётного типа.

Ранее мы сообщили о том, что "Буревестник" и "Посейдон" поменяли принципы ядерного сдерживания.

Фото: сайт Минобороны России