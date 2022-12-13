РФ усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по "Северным потокам"

Василий Небензя выступил на СБ ООН.

Россия сомневается в транспарентности проводимых Германией, Данией и Швецией национальных расследований диверсий, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН сделал российский постоянный представитель во Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат уточнил, что В соавторстве с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей Москва инициировала документ о формировании комиссии для проведения международного расследования теракта. Он пояснил, что у стран есть значительные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами".

Это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпредство КНР в ООН: ряд стран хотят скрыть данные о диверсии на "Северных потоках".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций