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РФ усомнилась в прозрачности расследований Дании, Швеции и ФРГ по "Северным потокам"

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Василий Небензя выступил на СБ ООН.

Россия сомневается в транспарентности проводимых Германией, Данией и Швецией национальных расследований диверсий, произошедших на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток - 2" в акватории Балтийского моря. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН  сделал российский постоянный представитель во Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат уточнил, что В соавторстве с Белоруссией, Венесуэлой, Китаем, КНДР, Никарагуа, Сирией и Эритреей Москва инициировала документ о формировании комиссии для проведения международного расследования теракта. Он пояснил, что у стран есть значительные и весьма обоснованные сомнения в объективности и транспарентности национальных расследований, проводимых некоторыми европейскими государствами". 

Это особенно важно на фоне появления новых фактов, а также множащихся в СМИ версий произошедшего разной степени достоверности или абсурдности.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпредство КНР в ООН: ряд стран хотят скрыть данные о диверсии на "Северных потоках".

Фото и видео: Организация Объединенных  Наций

Теги: василий небензя, германия, дания, сб оон, северный поток, северный поток-2, совет безопасности, швеция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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