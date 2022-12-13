Постпредство КНР в ООН: ряд стран хотят скрыть данные о диверсии на «Северных потоках»

Гэн Шуан негативно оценил то, что Запад решил "воздержаться" от принятия документа.

Страны, которые не поддержали в Совете Безопасности ООН российско-китайский проект резолюции о международном расследовании диверсии на "Северных потоках", что-то скрывают. Такое мнение в рамках заседания СБ при Всемирной организации высказал заместитель постоянного представителя КНР Гэн Шуан.

Некоторые страны говорили о том, что необоснованные обвинения предопределяют итоги следственных действий. Наоборот, расследование в ООН является наиболее подходящим и надежным способом проведения расследования. Гэн Шуан, зампостпреда КНР в ООН

Напомним, что ранее члены Совбеза ООН не приняли международный документ о создании международной комиссии для расследования инцидента. Текст резолюции не набрал нужное количество голосов из-за негативной позиции стран коллективного Запада. "За" проголосовали Россия, Китай и Бразилия, остальные - предпочли воздержалться от принятия решения.

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций