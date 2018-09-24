РФ создаст сплошное радиолокационное поле для защиты от крылатых ракет

В Минобороны рассказали о планах по защите территории страны.

Вокруг России появится сплошное радиолокационное поле для отслеживания крылатых ракет. Поле будет размещено вокруг границ России, чтобы отслеживать пуски установок из-за границы. Об этом сообщили в "ТАСС" со ссылкой на источник в Минобороны России.

Отечественные устройства будут фиксировать подъем в воздух боевой авиации. Они также направлены на отслеживание других аэродинамических целей, включая гиперзвуковое оружие. Подобное поле станет аналогом системы предупреждения о ракетном нападении. Оно даст возможность оперативного реагирования и время на отражение удара по объектам в стране.

В систему войдут загоризонтные станции типа "Контейнер". Первая станция уже эксплуатируется с 1 декабря в Мордовии. Следующая станция прикроет арктическое направление.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Сирии успешно испытали российскую С-500.

Фото: Pixabay.com

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