Игорь Конашенков рассказал о ходе СВО за минувшие сутки.

Российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки в зоне проведения специальной военной операции сбили две украинские крылатые ракеты Storm Shadow британского производства, а также пять снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS американского производства и 12 беспилотников. Соответствующее заявление журналистам на регулярном брифинге от 1 июля сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков.

Уничтожены 12 БПЛА в районах населенных пунктов Артемовск, Соледар, Спорное и Володино Донецкой Народной Республики, Бердянск и Балочки Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

По данным генерал-лейтенанта, за все время СВо российскими военнослужащими было уничтожено 444 самолета ВСУ, 240 вертолетов противника, 4 845 дронов, 426 зенитных ракетных комплексов (ЗРК), 10430 танков.

ВС России пресекли деятельность двух ДРГ на Запорожском направлении.

Фото и видео: Минобороны России